Zoon prinses Mette-Marit ontkent schuld aan nieuwe aanklachten

Marius Borg Høiby ontkent tegenover Noorse media de nieuwe aanklachten die tegen hem zijn ingediend. Eerder dinsdag meldde de krant Dagbladet dat de 27-jarige Høiby is gearresteerd op verdenking van verkrachting van iemand die bewusteloos was of zich om andere redenen niet kon verzetten.

Ook is een eerdere aanklacht tegen Høiby uitgebreid met “misbruik”. Eerder werd hij al verdacht van het fysiek en psychisch mishandelen van drie ex-partners.

“Høiby ontkent schuld voor de uitgebreide aanklacht”, zegt zijn advocaat Øyvind Bratlien tegen Noorse media. “Hij werkt goed samen met de politie en zal een verklaring afleggen.” Het Noorse hof laat aan de krant Aftenposten weten niet te kunnen reageren op de zaak, waar zij “begrip voor vragen”.

Høiby werd maandagavond gearresteerd in Groenland. Volgens Dagbladet wilde hij naar Londen gaan om daar naar een afkickkliniek te gaan. Eerder liet Høiby al weten problemen te hebben met een drugsverslaving.