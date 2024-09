Zoon van Australische dierenkenner aan de slag voor prins William

Robert Irwin, de zoon van de bekende Australische dierenkenner Steve Irwin, gaat aan de slag voor prins William. Irwin wordt ambassadeur voor The Earthshot Prize, de klimaatprijzen van prins William.

Het nieuws werd onder meer in een video op sociale media gedeeld. “Ik ben heel blij en trots dat ik officieel een Earthshot Prize Ambassador ben. In mijn hele leven staan natuurbehoud en het voortzetten van de nalatenschap van mijn vader en mijn familie centraal”, zegt de 20-jarige Irwin. In een bericht op de website noemt hij The Earthshot Prize “een baken van hoop voor iedereen die geeft om het milieu en om ons vermogen om een leefbare toekomst voor onszelf en toekomstige generaties te garanderen.”

Irwin is niet de enige nieuwe ambassadeur voor de klimaatprijzen. Ook Nomzamo Mbatha werd aangekondigd als nieuwe Global Ambassador.

Prins William kwam in 2020 met het initiatief voor de Earthshot Prize. De prijs is bedoeld om initiatieven te steunen die zich inzetten voor het herstel van de planeet. De uitreiking van de prijs vindt dit jaar in november plaats in Kaapstad.