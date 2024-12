Zorgteam koning Harald krijgt hoge koninklijke onderscheiding

Vijftien mensen die begin dit jaar voor de Noorse koning Harald zorgden toen hij tijdens een vakantie in Maleisië ziek werd, hebben een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Het gaat om de zogeheten gouden Kongens Fortjenstmedalje, een onderscheiding die zelden wordt uitgereikt. De laatste keer was in oktober 2012, meldt de Noorse krant VG.

Tussen de ontvangers zitten onder anderen de lijfarts van de koning, verpleegkundigen en de adjudant van Harald. De groep kreeg de onderscheiding donderdag persoonlijk uit handen van de koning.

Het paleis geeft geen toelichting voor het toekennen van de onderscheiding. Een woordvoerder bevestigt tegenover VG wel dat iedereen in dienst van de koning was tijdens de reis naar Maleisië.

In februari werd Harald opgenomen in een ziekenhuis in het Aziatische land. De koning werd toen door defensie opgehaald in een speciaal vliegtuig. Bij thuiskomst kreeg Harald een permanente pacemaker. Daarna kwam hij twee maanden niet meer in actie, tot hij eind april weer gezond werd verklaard. Toen kondigde het hof ook aan dat de 87-jarige Harald vanwege zijn leeftijd permanent minder zou gaan werken.