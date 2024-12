Zwangere prinses Beatrice met Kerstmis toch op Sandringham

Prinses Beatrice, de nicht van koning Charles, viert Kerstmis toch met de Britse koninklijke familie op het landgoed Sandringham. Dat melden bronnen aan Britse media als Hello! en The Telegraph.

Eerder werd gemeld dat Beatrice, net als haar zus prinses Eugenie, Kerstmis bij haar schoonfamilie in het buitenland zou doorbrengen. Artsen hebben de 36-jarige royal geadviseerd niet te gaan vliegen, Beatrice is een paar maanden zwanger. Samen met haar man Edoardo Mapelli Mozzi heeft Beatrice al een dochter van drie jaar oud. Het tweede kind van het paar wordt in het voorjaar verwacht.

Voor de koninklijke kerstviering worden 45 mensen verwacht. Naast het koningspaar worden ook troonopvolger prins William, zijn vrouw prinses Catherine en hun kinderen verwacht.

De vader van Beatrice en Eugenie, prins Andrew, is er niet bij. Hij is in opspraak geraakt doordat hij onlangs opnieuw negatief in het nieuws kwam door zijn banden met een vermeende Chinese spion. Door zijn betrokkenheid bij het misbruikschandaal rond de in 2019 overleden Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein moest Andrew zich al grotendeels terugtrekken uit het openbare leven.