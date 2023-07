Carl Philip en Madeleine genieten met kinderen van concert

Een groot deel van de Zweedse koninklijke familie heeft woensdag in de tuin van slot Solliden genoten van een concert. Zowel prins Carl Philip als prinses Madeleine was aanwezig, is te zien op beelden van Svensk Damtidning.

Prins Carl Philip en prinses Sofia hadden hun drie zonen Alexander (7), Gabriel (5) en Julian (2) bij zich. Ook prinses Madeleine en haar man Chris hadden hun kroost meegenomen: Leonore (9), Nicolas (8) en Adrienne (5). Volgens Svensk Damtidning wiegden ze vrolijk mee op de muziek.

Bij Solliden, het zomerverblijf van de Zweedse koninklijke familie op het eiland Öland, vinden in de zomer vaker concerten plaats onder de noemer Solliden Sessions. De royals laten zich bijna elk jaar even zien.

Woensdag traden ook zanger Theoz en het trio Dolly Style op.