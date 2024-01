Eerste dag bezoek Macron aan Zweden afgesloten met galadiner

De eerste dag van het tweedaagse bezoek van de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte aan Zweden is dinsdagavond afgesloten met een galadiner in het koninklijk paleis in Stockholm. Het presidentieel paar zat daarbij aan tafel met onder anderen de Zweedse koning Carl Gustaf, koningin Silvia, kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Sofia. Ook waren er Zweden uitgenodigd die een speciale band hebben met Frankrijk.

Macron en zijn vrouw werden dinsdagmiddag ontvangen met een traditionele welkomstceremonie bij het paleis. Daarbij inspecteerden Macron en koning Carl Gustaf de erewacht en werden de volksliederen van Zweden en Frankrijk gespeeld.

Ter gelegenheid van het staatsbezoek benoemde de koning Macron tot Ridder van de Koning in de Orde van de Serafijnen. Brigitte Macron ontving het Grootkruis in de Orde van de Poolster. Het is gebruikelijk dat staatshoofden titels uitwisselen bij een staatsbezoek.

Het bezoek gaat dinsdag verder. Macron, koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria wonen in de ochtend een seminar in Stockholm bij waar zo’n tweehonderd vertegenwoordigers van het Zweedse en Franse bedrijfsleven aanwezig zijn. In de middag reist het paar naar Lund voor een bezoek aan de European Spallation Source (ESS).