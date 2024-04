Mogelijk koninklijk bezoek voor Eurovisie Songfestival

Het Eurovisie Songfestival kan tijdens de komende editie in het Zweedse Malmö waarschijnlijk rekenen op koninklijke belangstelling. Kroonprinses Victoria van Zweden, haar man prins Daniel en hun kinderen, prinses Estelle en prins Oscar, wonen volgens de Zweedse krant Aftonbladet de finale op 11 mei bij.

Het hof heeft de aanwezigheid van het kroonprinselijk gezin nog niet bevestigd. Een woordvoerder vertelt aan de krant alleen dat er plannen zijn voor koninklijke aanwezigheid.

In recente jaren bezochten leden van koninklijke families vaker het songfestival. Zo onthulden de Britse koning Charles en zijn vrouw koningin Camilla vorig jaar het podium in Liverpool, en bezocht koningin Máxima in 2021 in Rotterdam een repetitie.