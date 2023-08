Prins Daniel kan leven met rol in de schaduw van Victoria

De Zweedse prins Daniel heeft er geen moeite mee dat hij in de schaduw staat van zijn vrouw, kroonprinses Victoria. Dat zegt de royal in een interview dat dinsdagavond wordt uitgezonden door de Zweedse publieke omroep SVT. “Ik weet wat mijn rol is en daar kan ik mee leven”, zegt hij.

Daniel zegt dat hij probeert om Victoria zo goed mogelijk bij te staan bij haar werkzaamheden. Hij heeft veel bewondering voor de wijze waarop ze haar taken uitvoert. “Victoria is fantastisch. Ze heeft een geweldige connectie met mensen en kan ze op hun gemak stellen”, zei hij tegen interviewer Carina Bergfeldt. Ik kan daar van genieten, maar probeer ook mijn bijdrage te leveren.”

In de uitzending komt Victoria ook aan het woord. Zij vertelt dat Daniel heel belangrijk voor haar is. “Hij is niet alleen mijn man en de vader van mijn kinderen; hij is ook mijn belangrijkste medewerker en mijn steun en toeverlaat.”

Het interview werd gemaakt vanwege de verjaardag van Daniel op 15 september. Omdat op die dag de Zweedse koning Carl Gustaf zijn vijftigjarig regeringsjubileum viert, heeft SVT ervoor gekozen het vraaggesprek dinsdag al uit te zenden.