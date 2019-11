De Zweedse prinses Madeleine is dit jaar voor het eerst in drie jaar weer aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijzen door haar vader, koning Carl Gustaf. Ook zal ze de bijbehorende plechtigheden, zoals het Nobeldiner en de ontvangst van de prijswinnaars bijwonen. Dat heeft de woordvoerder van het Zweedse hof bevestigd aan weekblad Svensk Damtidning.

Madeleine was in 2017 weliswaar bij de prijsuitreiking in het Concertgebouw van Stockholm, maar de andere evenementen sloeg ze over. Daarvoor had de jongste dochter van het Zweedse koningspaar ook een goede reden. Ze was in verwachting van dochter prinses Adrienne. In 2016 was de prinses, die tegenwoordig met haar man Chris O’Neill en hun drie kinderen in Florida woont, voor het laatst bij alle Nobel-plichtplegingen.

Daags voor de uitreiking van de Nobelprijzen is in het paleis ook een bijeenkomst van de World Childhood Foundation. Die is opgericht door koningin Silvia en prinses Madeleine verricht daar verschillende werkzaamheden voor.

De Zweedse koning reikt op 10 december de Nobelprijzen uit, behalve de Nobelprijs voor de Vrede. Die wordt diezelfde dag in aanwezigheid van de Noorse koninklijke familie uitgereikt in Oslo.