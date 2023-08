Zweeds koningspaar geniet van de zon in Saint-Tropez

De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia lijken volop te genieten van hun vakantie in Frankrijk. De twee verblijven momenteel in hun zomerhuisje in Saint-Tropez en zijn veel op het water te vinden, meldt Svensk Damtidning.

Het Zweedse blad publiceerde enkele foto’s van het vakantievierende echtpaar op hun boot Polaris. De 77-jarige koning en 79-jarige koningin namen ook een duik in het water. Silvia had speciaal daarvoor een wetsuit aangetrokken.

Het uitstapje naar de Franse kust is een traditie voor Carl Gustaf en Silvia. Andere leden van de familie kwamen door de jaren heen ook vaak langs om de twee gezelschap te houden.