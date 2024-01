Zweeds koningspaar ontvangt Macron en vrouw op paleis Stockholm

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte zijn dinsdag in Stockholm aangekomen voor een tweedaags bezoek aan Zweden. De president en zijn vrouw werden op het koninklijk paleis welkom geheten door koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia. Ook kroonprinses Victoria en prins Carl Philip waren daar met hun partners prins Daniel en prinses Sofia bij aanwezig.

Bij de aankomst op de binnenplaats van het paleis stond de Zweedse koninklijke garde opgesteld om het Franse presidentiële paar welkom te heten. Het is ruim twee decennia geleden dat een Franse president een officieel bezoek bracht aan Zweden, de laatste keer was in 2000 toen Jacques Chirac in het land was.

In zijn welkomsttoespraak benadrukte Macron dat hij met zijn bezoek de vriendschap met Zweden wil hernieuwen. Ook haalde hij volgens de krant Dagens Nyheter de mogelijk aanstaande toetreding van Zweden tot de NAVO aan. Vorige week stemde Turkije voor toetreding van Zweden tot het internationale pact, alleen Hongarije moet nu nog goedkeuring geven.

De eerste dag van het bezoek gaan koningin Silvia en Brigitte Macron gezamenlijk naar een school en het Museum voor Moderne Kunst. Macron zelf neemt deel aan gesprekken over veiligheidsbeleid met onder anderen de Zweedse premier Ulf Kristersson. In de avond is er een galadiner in het paleis.

Woensdag reizen Macron en zijn vrouw naar Malmö en Lund voor onder meer een bezoek aan een Europese onderzoeksfaciliteit en een studentenavond op de Universiteit van Lund. Het bezoek aan Zweden was eerder gepland in oktober vorig jaar, maar werd toen door het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas uitgesteld.