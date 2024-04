Zweeds koningspaar stak familie aan met ABBA-virus

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden zijn grote liefhebbers van de muziek van ABBA. Die liefde hebben ze inmiddels overgedragen aan hun kinderen en kleinkinderen, vertelden ze in een interview met Sveriges Radio.

Vooral het lied Dancing Queen heeft een speciaal plekje in het hart van Carl Gustaf en Silvia. ABBA speelde het nummer in 1976 voor het eerst live tijdens een tv-gala aan de vooravond van hun bruiloft. “Dat was voor ons allebei een verrassing”, zei de koning. “Dat lied is ons al die tijd bijgebleven.”

Silvia onthulde dat ook de rest van het gezin gek is op ABBA. “Ook onze kinderen zijn fan”, zei ze, waarna de koning toevoegde: “En de derde generatie!”

Carl Gustaf en Silvia woonden vorige week het evenement En fest för ABBA bij in Stockholm. Daar werd stilgestaan bij het 50-jarig jubileum van de winst van ABBA op het Eurovisie Songfestival.