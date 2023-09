Zweedse koning bedankt artiesten, stad en publiek voor concert

Koning Carl Gustaf van Zweden heeft zaterdagmiddag de artiesten bedankt die optraden tijdens het jubileumconcert. Zweden staat dit weekend in het teken van het 50-jarig jubileum van Carl Gustaf als koning.

In een concert dat live uitgezonden werd door de Zweedse publieke omroep traden veel bekende Zweedse artiesten op. Ze brachten songs die de afgelopen vijftig jaar populair waren in Zweden. Natuurlijk werd ook Dancing Queen gezongen. Dat nummer speelde ABBA op de bruiloft van Carl Gustaf en koningin Silvia in 1976.

Carl Gustaf complimenteerde de artiesten, waarvan er een paar volgens de vorst ook een 50-jarig jubileum achter de rug hebben. Ook zei hij het leuk te vinden al die oude nummers weer eens te horen. Daarnaast bedankte de koning de stad Stockholm voor het organiseren van het concert. Daarna gaf hij ook een compliment aan het toegestroomde publiek.

“En wat hebben we geluk met het weer”, zei Carl Gustaf aan het eind van zijn praatje. “Het is een mooie middag met fantastisch weer. Het voelt geweldig hier te zijn. Zweden is fantastisch!”