Zweedse koning Carl Gustaf viert 50 jaar op de troon

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft een regeringsjubileum te vieren. Hij zit vrijdag precies vijftig jaar op de troon en is daarmee de langst regerende monarch ooit in Zweden. In de dagen ervoor viert de koning het jubileum al.

Op de dag zelf wordt op het koninklijk paleis in Stockholm een banket georganiseerd. Namens Denemarken zijn koningin Margrethe, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary erbij, namens Noorwegen koning Harald, koningin Sonja, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. De Nederlandse royals staan niet op de gastenlijst.

De koning brengt dinsdag een bezoek aan de Rijksdag, het parlement van Zweden. Een dag later ontvangt de Zweedse vorst van de Rijksdag en de Zweedse regering een officieel geschenk en houdt hij jubileumrecepties in het paleis. Op donderdag is er een jubileumvoorstelling van de opera en een besloten diner, georganiseerd door de koning en zijn vrouw koningin Silvia.

De nu 77-jarige koning besteeg de troon op 15 september 1973, op de dag dat zijn grootvader Gustaf Adolf overleed. De vader van Carl Gustaf overleed in 1947 bij een vliegtuigongeluk, waardoor Carl Gustaf vanaf die dag troonopvolger werd.