Zweedse koninklijke familie bij herdenkingen Holocaust

Leden van de Zweedse koninklijke familie hebben zaterdag op de Internationale Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Holocaust verschillende herdenkingsceremonies bijgewoond. Dat meldt het Zweedse hof zondag in een bericht.

Kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel waren aanwezig bij een ceremonie georganiseerd door het Forum voor Levende Geschiedenis. Op het eiland Skeppsholmen in Stockholm luisterde het kroonprinselijk paar naar toespraken van onder anderen premier Ulf Kristersson en Dina en Jovan Rajs, twee uit Servië afkomstige Zweden die zich inzetten voor het behoud van de cultuur rond de Holocaustherdenking.

Koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia waren in de avond aanwezig bij een herdenkingsceremonie van de Joodse gemeente in de Grote Synagoge van Stockholm. Het koningspaar legde ter afsluiting van de ceremonie een steen bij het herdenkingsmonument naast de synagoge. Het is in een Joodse traditie gebruikelijk om een steentje neer te leggen, omdat die in tegenstelling tot bloemen wel tot in de eeuwigheid kunnen blijven liggen.