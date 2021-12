Zweedse royals bij Nobelceremonie in stadhuis Stockholm

De Zweedse koning Carl Gustaf, koningin Silvia en kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel hebben in Stockholm de ceremonie bijgewoond voor de uitreiking van de Nobelprijzen. Vanwege de coronapandemie waren de winnaars van dit jaar niet aanwezig.

De Nobelprijswinnaars van dit jaar hadden eerder hun prijs al in eigen land in ontvangst genomen. Normaal reikt Carl Gustaf ze uit, nu gebeurde dat door Zweedse ambassadeurs in het betreffende land.

Zweedse professoren hielden tijdens de ceremonie toespraken om de laureaten te eren. De speeches die de Nobelprijswinnaars gewoonlijk houden bij het in ontvangst nemen van hun prijs zijn eerder deze week al gehouden en kunnen via internet worden bekeken.

Banket

De Nobelceremonie werd gehouden in het stadhuis van Stockholm. Naast de toespraken van de Zweedse wetenschappers traden er ook artiesten op. Normaal wordt in het stadhuis na de uitreiking van de Nobelprijzen een groot banket gehouden, maar dat evenement is vanwege de coronapandemie geschrapt.

Eerder op vrijdag werd de Nobelprijs voor de Vrede traditiegetrouw uitgereikt in Oslo. De andere Nobelprijzen worden dan in de Zweedse hoofdstad uitgereikt. Daar vinden dan ook de andere feestelijkheden plaats, zoals een groot banket en het Nobelconcert.