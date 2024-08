Zweedse prins Carl Philip: voorlezen helpt bij dyslexie

“Voorlezen helpt bij dyslexie”, zegt de Zweedse prins Carl Philip. Hij was een van de sprekers op het Nordic Dyslexia Congress dat de afgelopen dagen in Zweden plaatsvond. De royal, die zelf aan dyslexie lijdt, zet zich met zijn stichting in om kinderen te helpen.

Carl Philip is de laatste jaren open over zijn dyslexie. “Er is veel veranderd op dit gebied sinds ik een kind was”, zei hij in zijn toespraak. “Tegenwoordig zijn er geweldige onderwijsinstrumenten en is er meer onderzoek en diepere kennis, maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

In zijn speech kwam ook het werk van zijn stichting ter sprake. Zo vertelde hij dat zijn stichting het begrip voor kinderen met dyslexie wil vergroten. “Onze missie is om alle kinderen de kans te geven zichzelf te zijn in een samenleving waarin zowel kinderen met als zonder dyslexie zich gelijkwaardig betrokken voelen.” De royal benadrukte dat veel kinderen met dyslexie afhankelijk zijn van de vraag van hun ouders naar ondersteuning op de kleuterschool en daarna.

Zelf heeft Carl Philip veel baat bij voorlezen, vertelde hij. De prins heeft veel voorgelezen aan zijn kinderen; prins Alexander (8), prins Gabriël (7) en prins Julian (3). “Lezen met de kinderen heeft mij veel geholpen bij lezen in het algemeen”, zei hij daarover. “Maar je moet het dan veel doen, want hoe meer je leest, hoe beter het wordt. Dat kan ik onderstrepen.”