Zweedse royals wensen landgenoten gelukkig 2025

Leden van het Zweedse koninklijk huis wensen de inwoners van Zweden een “gelukkig nieuwjaar”. Die wens deelt het Zweedse hof dinsdag in een bericht op Instagram.

Bij het bericht is een video gedeeld met een groot aantal foto’s van bezoeken die de Zweedse royals dit jaar hebben afgelegd. Op de foto’s staan onder anderen koning Carl Gustaf, koningin Silvia, kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Sofia. Ook prinses Estelle en prins Oscar, de kinderen van Victoria en Daniel, zijn te zien.

Carl Gustaf zei tijdens zijn kersttoespraak op eerste kerstdag dat hij hoopt op een snel einde aan de “gruwelen van oorlog”. Hij stond stil bij de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. “Onvoorstelbaar veel burgers hebben hun leven verloren. Laten we oprecht hopen dat er snel een einde komt aan de gruwelen van de oorlog”, zei hij.

Recent verloor Carl Gustaf zijn zus, prinses Birgitta. Zij overleed begin december op 87-jarige leeftijd.