Mette-Marit vraagt aandacht voor tv-actie

TROMSØ – De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft dinsdag in het stadhuis van Tromsø een ontmoeting met vrijwilligers die dit jaar deelnemen aan de grote landelijke inzamelingsactie ten behoeve van het Rode Kruis. Mette-Marit is samen met koningin Sonja beschermvrouw van de zogenoemde TV-aksjon.

In heel Noorwegen gaan op 23 oktober 7000 vrijwilligers op pad om geld op te halen voor het werk van het Rode Kruis. De opbrengst is in eerste instantie bestemd voor hulp aan slachtoffers van oorlog en geweld, in onder meer Syrië, Afghanisatan en El Salvador. Een deel van het geld gaat ook naar de opvang van vluchtelingen in Noorwegen, waarvoor het Rode Kruis zich ook inzet.

Naast de nationale collectie is er ook een televisiemarathon waarin de actie centraal staat. Het bezoek van Mette-Marit dient om aandacht te vragen voor de inzamelingsactie en voor het werk van het Rode Kruis.

