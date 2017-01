Viktória opent kantoor Save the Children

DEN HAAG – Prinses Viktória heeft woensdag in Den Haag de viering bijgewoond van het 35-jarig bestaan van de Nederlandse tak van Save the Children. Tegelijkertijd opende ze het nieuwe hoofdkantoor, dat overigens al sinds juni 2015 in gebruik is bij de organisatie.

Met prinses Viktória heeft Save the Children net als in de begintijd weer een beschermvrouw uit de koninklijke familie. In 1981 was het de net als koningin afgetreden prinses Juliana die de stichting onder haar vleugels nam en sinds 2015 is dat prinses Viktória, echtgenote van prins Jaime de Bourbon de Parme, de jongste zoon van prinses Irene.

Viktória gaat eind deze maand ook op reis voor Save the Children en bezoekt dan Mozambique, om met eigen ogen te zien hoe de organisatie zich inzet om wereldwijd de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren.

