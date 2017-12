PARIJS – Farah Pahlavi, de weduwe van de laatste sjah (keizer) van Iran, heeft sinds woensdag een nieuwe website. Daarop zijn de activiteiten van de gewezen keizerin te volgen, met berichten, interviews en video’s zowel in het Engels als het Frans en Farsi.

Farah Pahlavi, de derde echtgenote van sjah Mohammed Reza Pahlavi, is in het westen beter bekend onder haar meisjesnaam Farah Diba. Ze trouwde in 1959 met de sjah en schonk hem vier kinderen. Twee van hen hebben zelf een einde aan hun leven gemaakt. In 1979 werd het keizerspaar uit Iran verdreven en kort daarna overleed de sjah in ballingschap aan kanker. Hij werd in Cairo ‘tijdelijk’ begraven, in de hoop op een herbegrafenis in Iran.

Farah Pahlavi (76) woont afwisselend in Parijs en bij Washington in de Verenigde Staten, waar ook haar oudste zoon Reza verblijft. Hij strijdt als erfgenaam van de sjah onvermoeibaar voor een vrij en democratisch Iran, waar de bevolking dan zelf kan uitmaken of het de monarchie terugwil.