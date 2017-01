Met de scheiding van prinses Tessy en prins Louis is het de vraag of de Luxemburgse prinses haar titel mag houden of weer gewoon Tessy Antony wordt. Het Luxemburgse hof heeft zich daar woensdag bij de bekendmaking van de scheiding van de derde zoon van groothertog Henri niet over uitgelaten.

Tessy kreeg aanvankelijk bij haar huwelijk in september 2006 geen titel. Haar man had kort daarvoor afstand gedaan van zijn troonrechten en Tessy werd ‘Tessy de Nassau’, een achternaam die ook het een half jaar eerder geboren zoontje Gabriel en de een jaar later geboren zoon Noah kregen. In 2009 echter besloot groothertog Henri zijn schoondochter ‘prinses van Luxemburg’ te maken, en zijn kleinzoons ‘prinsen van Nassau’.

In de huiswetten van de Luxemburgse groothertogelijke familie is bepaald dat bij scheiding de echtgenote haar titels verliest. Dat was bijvoorbeeld het geval bij gravin Hélène de Nassau, de echtgenote van Henri’s broer prins Jean na hun scheiding. Zij is nu weer Hélène Vestur. Maar waarnemers vragen zich af of de groothertog dezelfde regel ook van toepassing verklaart op zijn schoondochter Tessy.