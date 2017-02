TOKIO – De Japanse regeringspartij LDP wil met een amendement op de wet die alle zaken rond het keizerhuis regelt het aftreden mogelijk maken van keizer Akihito. Maar het amendement geldt alleen voor de huidige monarch.

De partij verwacht dat coalitiepartner Komeito volgende week maandag hetzelfde standpunt zal innemen wanneer Lagerhuis-voorzitter Tadamori Oshima consultatiegesprekken begint over de wens van Akihito (83) om zijn taken neer te leggen.

De LDP steunt het standpunt van premier Shinzo Abe, die ook voorstander is van eenmalige aanvulling op de Keizerlijk Huiswet. Dit in tegenstelling tot oppositiepartij DP die een verdergaande wijziging wenst opdat ook toekomstige keizers zelf kunnen besluiten om af te treden.

De LDP is echter bang dat zo’n bepaling de deur opent voor politieke druk op een keizer, die dan tot aftreden gedwongen zou kunnen worden. Akihito heeft vorig jaar laten weten er mee te willen stoppen omdat hij zich door zijn gezondheid en leeftijd niet meer in staat voelt al zijn taken naar behoren uit te voeren.