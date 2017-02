Koningin-moeder Halaevalu Mata’aho van Tonga is zondag in een ziekenhuis in Auckland in Nieuw-Zeeland overleden. Dat hebben kleinkinderen van de koningin via sociale media laten weten, zo meldt onlinekrant Matangi Tonga.

Volgens berichten uit Tonga zou koningin Halaevalu Mata’aho vorige week naar Nieuw-Zeeland zijn gevlogen. Haar kleindochter prinses Angelika was bij haar toen ze overleed. De koningin-moeder was negentig jaar.

Halaevalu Mata’aho huwde in 1947 de toenmalige kroonprins van het Pacifische koninkrijk, prins Siaosi die vanaf 1967 regeerde als koning Tupou IV. De koning overleed in 2006 waarna zijn zoon George als Tupou V op de troon kwam. Hij overleed in maart 2012 en werd opgevolgd door zijn jongere broer, die nu regeert als Tupou VI.

De koning was op werkbezoek in een afgelegen eilandengroep van zijn koninkrijk toen het nieuws van het overlijden van zijn moeder bekend werd.