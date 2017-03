Koning Salman van Saudi-Arabië is vorige week tijdens zijn bezoek aan Maleisië mogelijk aan een aanslag ontsnapt. In het Aziatische land zijn vlak voor zijn aankomst zeven verdachten aangehouden die een aanval op ‘Arabische royalty’s’ zouden hebben gepland, meldt Reuters.

In de vijf dagen voor Salmans komst werden vier mannen uit Jemen, één uit Maleisië, één uit Indonesië en een Oost-Aziaat aangehouden. Ze zouden banden hebben met IS.

De 81-jarige Salman kwam op 26 februari voor een vierdaags staatsbezoek naar Maleisië. Het was meer dan tien jaar geleden dat een vorst uit Saudi-Arabië op bezoek kwam. Salman blijft de komende weken nog in Azië. Momenteel is de koning in Indonesië, later gaat hij nog naar Brunei, Japan en China.