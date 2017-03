BIDDINGHUIZEN – De opbrengst van de sportieve sponsoractie De Hollandse 100 is de afgelopen dagen opgelopen naar 391.348 euro. ”Nog 8.800 euro en dan hebben we 400.000 euro”, twitterde initiatiefnemer prins Bernhard dinsdag. ”Help mee om dit recordbedrag te bereiken”.

Zondag na afloop van het evenement, bestaande uit 10 kilometer schaatsen en 90 kilometer fietsen, stond de teller nog op 372.000 euro, maar doneren blijft mogelijk. De opbrengst gaat naar de stichting Lymph&Co, die grensverleggend onderzoek steunt om de behandeling van lymfklierkanker te verbeteren. Prins Bernhard leed zelf aan lymfeklierkanker.

Het Oranjehuis was zondag goed vertegenwoordigd op de schaats en de fiets. Prinses Margriet en prins Maurits schaatsten de familie-estafette en prins Pieter-Christiaan en prins Floris voltooiden de volledige Hollandse 100. Floris staat bovendien hoog in de ranking, hij haalde met zijn team 26.110 euro op. Het ingezamelde geld gaat naar een nieuw onderzoek aan het UMCG in Groningen.

Volgend jaar is er weer een Hollandse 100, dat wordt dan de vierde editie.