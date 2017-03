BAD BERLEBURG – De bevolking van Bad Berleburg en het omliggende gebied in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft in het weekeinde in groten getale afscheid genomen van prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

De Siegener Zeitung meldt maandag dat er een constante stroom belangstellenden was in de slotkapel van Slot Berleburg, waar de kist met het stoffelijk overschot van de vorige week op 82-jarige leeftijd onverwacht overleden prins is opgebaard.

De politie heeft ondertussen extra veiligheidsmaatregelen genomen met het oog op de uitvaart dinsdag. Delen van het stadje worden afgesloten voor het verkeer en op het laatste moment is besloten dat alleen genodigden toegang krijgen tot de Evangelische Stadskerk. “De familie betreurt het dat dit om veiligheidsredenen nodig is”, aldus de Westfalen Post maandag.

Bij de rouwdienst – het stoffelijk overschot wordt na afloop gecremeerd en de urn wordt op een later tijdstip bijgezet in het familiegraf – worden zo’n vierhonderd genodigden verwacht, onder wie de complete Deense koninklijke familie. Prins Richard was getrouwd met prinses Benedikte, een zus van de Deense koningin Margrethe en de Griekse koningin Anne-Marie.