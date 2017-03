BAD BERLEBURG – Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn dinsdagmiddag in de Evangelische Stadskerk van Bad Berleburg aanwezig bij de rouwdienst voor prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. De echtgenoot van de Deense prinses Benedikte en zwager van koningin Margrethe overleed vorige week maandag op 82-jarige leeftijd.

De banden tussen het Nederlandse koningshuis en de Duitse prins zijn altijd zeer hecht geweest. Prinses Beatrix leerde in 1964 haar latere echtgenoot Claus von Amsberg kennen op de bruiloft van Richards zus Tatiana, en Richard trad daarna enkele keren op als bliksemleider voor de ontluikende relatie tussen Claus en Beatrix door als begeleider van de prinses op te treden. Lang werd dan ook gedacht dat hij haar geliefde was.

Prins Richard op zijn beurt ontmoette zijn vrouw prinses Benedikte op de dansvloer bij het huwelijk van Beatrix en Claus in maart 1966. In de halve eeuw sindsdien waren Richard en Benedikte op veel hoogtijdagen van de Oranjes aanwezig en het laatste publieke optreden van Richard in Denemarken was in 2015 bij het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Bij de uitvaart zijn ook de Deense en Griekse koninklijke families royaal vertegenwoordigd en wordt ook veel belangstelling verwacht van de Duitse vorstenhuizen.