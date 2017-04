Koning Harald van Noorwegen heeft maandag zijn condoleances overgebracht aan de Colombiaanse president Juan Manuel Santos naar aanleiding van de aardverschuivingen en overstromingen in Mocoa. Bij de natuurramp kwamen afgelopen weekend meer dan tweehonderd mensen om.

In een persoonlijk schrijven aan Santos zegt Harald dat hij geschokt is door de grote hoeveelheid slachtoffers, gewonden en schade die het natuurgeweld veroorzaakte. “Namens mijzelf en de gehele Noorse bevolking stuur ik u mijn medeleven en vraag ik u mijn medeleven te betuigen aan de nabestaanden en andere slachtoffers van deze tragische ramp”, schrijft de koning.

Door hevige regenbuien traden in de nacht van vrijdag op zaterdag rivieren buiten hun oevers. Daarna overspoelden water, modder en puin huizen en wegen in Mocoa, een stad in het zuidwesten van Colombia.