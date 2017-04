SAO PAULO – Koning Carl XVI Gustaf van Zweden heeft dinsdag de openingstoespraak gehouden op het Global Child Forum. Ook koningin Silvia is aanwezig bij het evenement in de Braziliaanse stad São Paulo, evenals president Michel Temer van Brazilië en zijn vrouw Marcela Temer.

Het Global Child Forum is een initiatief van het Zweedse koningspaar. De non-profitorganisatie, opgericht in 2009, ligt in het verlengde van het VN-kinderrechtenverdrag en probeert via dialoog de rechten van kinderen wereldwijd te bevorderen.

”Onze visie is een wereld waarin de rechten van kinderen worden gerespecteerd in alle delen van de samenleving”, zei de Zweedse vorst. ”Op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn is geen ruimte voor lage ambities. We hebben een verantwoordelijkheid om te streven naar het beste.”

Het thema van het eerste Global Child Forum in Zuid-Amerika is ‘Investeren in ieder kind’. Op de bijeenkomst praten meer dan 350 leiders en opinieleiders over de kinderrechten in Zuid-Amerika.