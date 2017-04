De Thaise koning Vajiralongkorn heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een nieuwe grondwet. De Thai konden via een televisie-uitzending volgen hoe de koning zijn krabbel zette. De ceremonie ging gepaard met saluutschoten.

“Moge het Thaise volk verenigd zijn in het naleven en beschermen van de grondwet”, stelde de koning volgens Reuters in een verklaring die na de ondertekening uit zijn naam werd voorgelezen. Vajiralongkorn, sinds het overlijden van zijn vader Bhumibol in oktober koning van Thailand, liet een aantal wijzigingen doorvoeren in de grondwet.

Zo wil de koning niet telkens een regent aanwijzen als hij Thailand verlaat. Vajiralongkorn verbleef als kroonprins soms maanden achtereen in zijn vakantiehuis in Beieren. Om ook als koning veel in het buitenland te kunnen zijn, maar toch macht te kunnen uitoefenen, kwam het Vajiralongkorn beter uit de bepaling over het aanstellen van een regent te schrappen.

Verkiezingen

De grondwet is op meerdere punten aangepast, maar wat er verder is gewijzigd, is nog niet bekendgemaakt. Volgens juntaleider en premier Prayuth Chan-ocha gaat het enkel om bepalingen die op de koning slaan en doen de wijzigingen geen afbreuk aan de mensenrechten.

Nu Vajiralongkorn zijn handtekening heeft gezet, kan het proces beginnen dat moet leiden tot verkiezingen voor het parlement. Verwacht wordt dat de Thai niet voor eind 2018, vier jaar na de militaire staatsgreep, naar de stembus kunnen.