Koning Salman van Saudi-Arabië heeft een vruchtbare ontmoeting gehad met de Filipijnse president. Rodrigo Duterte werd ontvangen in Salmans privéresidentie. De Filipino’s hadden het over een “treffen van vrienden”.

Het was een succesvolle ontmoeting, zei de Filipijnse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken na afloop. Volgens hem is de relatie tussen de Filipijnen en Saudi-Arabië versterkt en bespraken Salman en Duterte de mogelijkheden om nog meer samen te werken.

Ook spraken de mannen over wat volgens hen beiden de grootste bedreiging ter wereld is: terrorisme. Salman en Duterte beloofden elkaars strijd tegen terrorisme en extreem geweld te steunen.

Duterte reist deze week zes dagen door het Midden-Oosten. Hij arriveerde maandag in Saudi-Arabië, waar hij de eerste Filipijnse president in acht jaar tijd is die het land bezoekt. Woensdag vloog Duterte door naar Bahrein, ook een bezoek aan Qatar staat nog op de agenda.