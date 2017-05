MANAMA – Koning Hamad en kroonprins Salman van Bahrein hebben maandag de Egyptische president Abdel Fattah El-Sisi met groot ceremonieel vertoon onthaald in hun Golf-koninkrijk. De president kreeg uit handen van de koning ook de hoogste koninklijke onderscheiding van Bahrein, de Orde van Sheikh Isa Al-Khalifa.

Koning Hamad zei dat El-Sisi deze kreeg voor de voortdurende steun van Egypte aan het koninkrijk, en de inzet van de president voor het vergroten van de samenwerking tussen beide landen en het verenigen van de Arabische volken. Na de formaliteiten en plechtigheden spraken koning, president en later ook kroonprins en premier met de bezoekers over verbetering van de economische relaties en over de regionale veiligheid.

El-Sisi arriveerde in Bahrein vanuit Koeweit, waar hij soortgelijke besprekingen had gevoerd met emir Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Daar zei de Egyptische president dat de veiligheid van de Golfregio ook Egypte aanging, en dat Egypte bedreigingen van de veiligheid van de Golfstaten niet zou toestaan.

De bezoeken aan Koeweit en Bahrein zijn het vervolg van een eerdere reis naar Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, waar Egypte onder meer financiële steun hoopte te krijgen voor de kwakkelende economie.