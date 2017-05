KOPENHAGEN – De Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary gaan dit jaar opnieuw naar Japan. In 2015 bezocht het paar het Aziatische land ook al eens. In oktober maken ze deel uit van een grote handelsdelegatie van het Deense bedrijfsleven.

Denemarken hoopt flink wat orders binnen te slepen uit de derde economie van de wereld. In oktober vieren beide landen ook het feit dat ze 150 jaar betrekkingen hebben met elkaar. In het programma dat het koninklijk paar in Tokio afwerkt, zal er volgens Billed Bladet flink wat ruimte zijn om het jubileum te vieren.

In maart 2015 waren Frederik en Mary voor het laatst in Japan. Toen vergezelden ze een handelsdelegatie uit Groenland.