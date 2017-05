DEN HAAG – Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib heeft koning Willem-Alexander dinsdag bijgepraat over de uitkomsten van het Kamerdebat over de lopende kabinetsformatie, het eindverslag van informateur Edith Schippers en de aanstelling van Herman Tjeenk Willink als nieuwe informateur. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld.

Schippers had maandag al contact met Willem-Alexander over haar eindverslag en haar advies om Tjeenk Willink aan te wijzen.

De rol van de koning tijdens de formatie van een nieuw kabinet is tegenwoordig beperkt. Een meerderheid in de Tweede Kamer besloot in 2012 het formatieproces in eigen hand te nemen. Arib houdt de koning regelmatig op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen. Zo ging ze eerder langs op Villa Eikenhorst.