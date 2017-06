De Deense kroonprins Frederik is in de Amerikaanse stad San Francisco als lid van een handelsdelegatie. Tussen de besprekingen door heeft hij ook nog tijd om zijn conditie bij te houden, schrijft Billedbladet. De prins werd gespot terwijl hij zijn trainingsrondje liep.

Frederik deed dat samen met handelsminister Brian Mikkelsen. Het duo gooide er volgens de Deense krant zeker niet met de pet naar. In rap tempo beklommen ze een lange steile trap in een natuurgebied. Het bleek een perfecte voorbereiding op een dag vol vergaderingen.

Want de kroonprins heeft een overvol programma in San Francisco. Als beschermheer van de vereniging DenmarkBridge moet hij het Deense bedrijfsleven op de kaart zetten in Silicon Valley. Deze week is er een conferentie waarop Deense en Amerikaanse ondernemers elkaar treffen. De Amerikanen laten zien wat de laatste ontwikkelingen zijn in Silicon Valley en de Deense ondernemers kunnen kijken of er mogelijkheden zijn om met de Amerikanen samen te werken.