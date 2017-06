Hoewel prins Philip in het ziekenhuis ligt, zal koningin Elizabeth woensdag na het voorlezen van de troonrede in het Britse parlement een bezoek brengen aan de paardenraces Royal Ascot. Dit heeft een woordvoerder van Bunckingham Palace gezegd. ”Ze wordt goed geïnformeerd en zal Royal Ascot vanmiddag bijwonen zoals gepland.”

De hertog van Edinburgh is dinsdagavond in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen opgenomen om zich te laten behandelen aan een infectie. Overdag had hij de openingsdag van Royal Ascot nog bijgewoond met een groot deel van de koninklijke familie.

Prins Charles vergezelde woensdag zijn moeder naar het Britse parlement.