Groothertog Henri heeft maandagmorgen in de Philharmonie van Luxemburg de 43ste plenaire vergadering geopend van het parlement van de Franstalige landen, de Assemblée Parlementaire de la Francophonie. Dit adviesorgaan komt deze week bijeen in het groothertogdom voor de jaarlijkse vergadering.

De eerste zitting van het parlement vond vijftig jaar geleden plaats in Luxemburg en de Luxemburgse parlementsvoorzitter Mars Di Bartolomeo zit de bijeenkomst voor. Zondag doopte hij in een nieuwbouwwijk al een straat ‘Rue de la Francophonie’.

Het parlement is onderdeel van de in 1970 opgerichte ‘Organisation internationale de la Francophonie (OIF)’. Doel van de organisatie is behalve het bevorderen van de Franse taal en cultuur, bevordering van vrede, democratie en mensenrechten, ondersteuning van onderwijs, onderzoek en opleiding en ontwikkeling van de samenwerking tot duurzame ontwikkeling.

Leden zijn niet alleen landen als Frankrijk, Luxemburg en België maar ook het kanton Jura in Zwitserland en de Canadese provincie Quebec. Daarnaast zijn landen waarnemer. Het gaat dan ook niet alleen om landen waar Frans de voertaal of een van de officiële talen is, maar ook waar een minderheid Frans spreekt.

Belangrijkste orgaan van de organisatie is de tweejaarlijkse topbijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders. In het Belgische parlement zijn stemmen opgegaan om Brussel kandidaat te stellen voor de top van 2020, wanneer de OIF vijftig jaar bestaat.