DUBAI – De Turkse president Erdogan is zondag begonnen aan zijn tweedaagse reis langs enkele Arabische landen die met elkaar overhoop liggen in de hoop vrede te stichten. Hij arriveerde zondagmiddag in Saudi-Arabië waar hij koning Salman ontmoette.

Samen met drie andere landen heeft Saudi-Arabië alle banden verbroken met Qatar omdat deze Golfstaat internationaal terrorisme zou ondersteunen. Doha ontkent dat. Turkije is een bondgenoot van Qatar en heeft er inmiddels ook troepen heen gestuurd.

De vier Arabische landen willen onder andere dat Qatar zijn relaties met Iran beteugelt. Erdogan gaat ook nog naar Koeweit en Qatar.