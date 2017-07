NUKU’ALOFA – De koningin van Tonga gaat eind deze week naar Hawaii als eregast van het Azië Pacifisch Dans Festival. Het kleine eilandkoninkrijk uit de Stille Zuidzee staat samen met Zuid-Korea centraal op het festival in Honolulu.

Koningin Nanasipau’u maakte dinsdag bekend dat ze een groep van Kanokupolu dansers meeneemt die een groot aantal traditionele dansen uit Tonga zullen uitvoeren tijdens het door de universiteit van Hawaii georganiseerde tweejaarlijkse culturele evenement. Het is voor het eerst dat Tonga is uitgenodigd om een vooraanstaande rol te spelen bij het spektakel.

De koningin presenteerde de dansgroep in de tuin van het Koninklijk Paleis in Nuku’alofa. Ze heeft zelf een hand gehad in de selectie en voorbereiding van de dansers.