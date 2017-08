KOPENHAGEN – De Deense koningin Margrethe kan ondanks de recente ophef over de uitvaartwensen van haar echtgenoot nog steeds breeduit lachen. De Deense krant Billed Bladet toont zondag foto’s van de koningin tijdens een werkbezoek in Kopenhagen waar ze alle aanwezigen vriendelijk te woord staat en vrolijk oogt.

Margrethe was zondag aanwezig bij het achttiende Vikingcongres in het nationaal museum in de Deense hoofdstad.

Haar echtgenoot prins Henrik maakte donderdag bekend dat hij niet, zoals de traditie voorschrijft, naast zijn vrouw begraven wil worden. Een paleiswoordvoerder liet weten dat koningin Margrethe niet blij is met dat besluit, maar het wel accepteert. Henrik voelt zich achtergesteld binnen de hiërarchie van het koningshuis, waar hij protocollair na zijn vrouw en zoon kroonprins Frederik komt. Ook mag hij niet de titel koning-gemaal dragen.