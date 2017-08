De Belgische premier Charles Michel wil dat prins Laurent, de broer van koning Flip, een sanctie krijgt. Mogelijk wordt een deel van zijn toelage voor dit jaar ingetrokken. Aanleiding is een foto van Laurent in militair uniform tijdens de viering van het negentigjarige jubileum van het Chinese volksleger op de ambassade in Brussel.

Het 53-jarige ‘enfant terrible’ van de koninklijke familie zette de foto zelf op Twitter. Volgens de woordvoerder van de premier, maandag tegen Belgische media, was de regering niet op de hoogte van Laurents aanwezigheid op de diplomatieke plechtigheid. Ook als hij daarvoor persoonlijk was uitgenodigd, moet hij toestemming vragen aan de regering.

Het is niet de eerste keer dat Laurent zich niets van die regel aantrekt, of het paleis niet op de hoogte stelt van zijn plannen. In januari werd hij daarvoor al op het matje geroepen bij Michel.