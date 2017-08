BRUSSEL – De Belgische koning Filip verzet zich niet tegen een straf voor zijn broer prins Laurent. Die is voor de zoveelste keer in opspraak geraakt, dit keer omdat hij zonder toestemming van de regering een jubileumviering van het Chinese leger bijwoonde.

Koning Filip overlegde maandag vanaf zijn vakantieadres met de Belgische premier Charles Michel. De premier besloot na het telefoongesprek met de koning dat Laurent een sanctie krijgt opgelegd, liet het Paleis weten aan diverse Belgische media. Als ‘familiehoofd’ gaf Filip zijn zegen voor een gedeeltelijke intrekking van de dotatie, de toelage, van zijn broer.

Hoeveel geld prins Laurent moet inleveren, is nog niet bekend. Volgens de Franstalige krant La Libre Belgique gaat Michel de regering voorstellen tien procent van de dotatie in te trekken. Dat zou neerkomen op een ‘boete’ van zo’n 30.000 euro.

Laatste waarschuwing

Laurent, het zelfverklaarde zwarte schaap van de Belgische koninklijke familie, was gewaarschuwd. In januari kreeg hij een ‘laatste waarschuwing’ van Michel, toen de 53-jarige prins zonder toestemming van de regering een ontmoeting had met de premier van Sri Lanka. Laurent kreeg toen te horen dat hij zijn volledige dotatie van 308.000 euro zou verliezen bij een volgende misstap.

Regeringspartijen Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) en Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD) vinden dat de prins zijn volledige dotatie moet inleveren nu hij weer een misstap heeft begaan. “Het kan goed zijn dat hij liever businessman wil spelen en wij willen hem die vrijheid geven, maar dan zonder onze dotaties”, zei Open VLD-Kamerlid Luk Van Biesen tegen De Standaard.

De partij wil een bredere discussie rondom de toelagen voor leden van het koninklijk huis. “Als je de verslagen leest, moet je toch de vraag stellen of die activiteiten de dotatie wel rechtvaardigen. Sommigen schrijven uitzonderlijk weinig. Anderen schrijven wel veel, maar zonder veel inhoud of toegevoegde waarde.”