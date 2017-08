BRUSSEL – De Brusselse afdeling van de AK-partij ontkent dat prins Laurent was uitgenodigd voor een politiek evenement. Dat heeft de partij van de Turkse president Erdogan vrijdag laten weten aan Belga.

Belgische media meldden eerder deze week dat Laurent, die al onder vuur ligt vanwege het bijwonen van een jubileum van het Chinese leger, een pro-Erdoganbijeenkomst bij had willen wonen. De Belgische premier Charles Michel zou een speech van de prins op het nippertje hebben kunnen voorkomen.

Volgens de Brusselse afdeling van de AK-partij is het bericht uit de lucht gegrepen. In een andere mededeling uit Ankara spreekt de partij van Erdogan van “een vals gerucht”.

Laurent woonde eind vorige maand zonder toestemming of medeweten van de regering op de Chinese ambassade in Brussel een jubileumviering van het Chinese leger bij. Het was de zoveelste keer dat de jongere broer van koning Filip op eigen houtje handelde. Laurent, die in januari al een laatste waarschuwing kreeg van Michel, raakt mogelijk (een deel van) zijn toelage kwijt.