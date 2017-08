JOHOR BAHRU – Dennis Verbaas uit Lisse treedt maandag in het Bukit Serene paleis in het Maleisische Johor Bahru in het huwelijk met prinses Aminah. Zij is de enige dochter van sultan Ibrahim van de Maleisische deelstaat Johor. Bij de plechtigheden worden 1200 genodigden verwacht, onder wie leden van de andere koninklijke families in Maleisië. Nederland wordt vertegenwoordigd door ambassadeur in Kuala Lumpur, Karin Mössenlechner.

Verbaas (28) en prinses Aminah (31) hebben elkaar in een café ontmoet, zo liet het Royal Press Office weten in een uitgebreid persbericht. Er was meteen een klik en de twee hadden ook een aantal interesses gemeen. De prinses is voorzitter van Johor Darul Ta’zim waar Dennis, die amateurvoetbal speelde bij FC Lisse, in de fanwinkel heeft gewerkt. Ook was hij een tijdje marketingmanager van de voetbalclub Tampines Rovers in Singapore, dat aan Johor grenst.

Dennis Verbaas, zoon van een bloembollenhandelaar, bekeerde zich in 2015 in Johor tot de islam. Bij die overgang nam hij ook een nieuwe naam aan, Dennis Muhammad Abdullah. In Maleisië wordt hij sindsdien als zodanig aangeduid. De sultan liet zijn toestemming voor het huwelijk met zijn dochter gepaard gaan met de opdracht aan Dennis om de islam intensiever te bestuderen. “Ik ben Allah dankbaar dat hij mij de gelegenheid geeft meer te leren en dit geloof te volgen”, aldus de bruidegom in het persbericht. “Ik ben rustiger geworden en heb vrede met mezelf.”

Werken

De prinses kijkt volgens hetzelfde door het paleis geredigeerde bericht uit naar haar nieuwe leven terwijl Dennis, die nu voor een projectontwikkelaar werkt, aangeeft ook na zijn huwelijk te blijven werken. “Dat heb ik van mijn vader geleerd. Het is belangrijk om hard te werken en zelf je inkomen te verdienen.”

In Johor Bahru, de hoofdstad van het sultanaat, zijn de straten versierd. De bevolking kan een deel van de plechtigheden volgen op grote schermen die in de stad zijn opgesteld.