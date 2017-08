Liechtensteinse vorst ziet niks in hangbrug

VADUZ – Vorst Hans Adam II van Liechtenstein heeft zich dinsdag uitgesproken tegen de komst van een bijna 250 meter lange hangbrug in de buurt van Nendeln. Dat heeft hij gezegd in een interview met Liechtersteiner Vaterland.

De komst van de brug is een manier om het driehonderdjarig bestaan van het dwergstaatje te vieren in 2019, maar volgens Hans Adam kan dat beter op een andere manier. Hij gelooft niet dat de brug door veel mensen zal worden gebruikt en dat het dus een slechte investering zou zijn. De vorst ziet liever dat er geld wordt gestopt in bijvoorbeeld ontwikkelingshulp.

De hangbrug is alleen voor wandelaars bedoeld en zou zo’n veertien meter boven de grond komen. Het project is op meer dan een miljoen Zwitserse frank begroot.