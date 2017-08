KUALA LUMPUR – Sultan Mizan heeft zondag geschiedenis geschreven bij de Zuid-Oost Aziatische Spelen in Maleisië door goud te winnen op het onderdeel endurance. De sultan, die van 2006 tot en met 2011 Yang di-Pertuan Agong (koning) was van Maleisië, kwam met zijn paard Rtes Annaversary na tachtig kilometer als eerste over de finish.

Mizan (55), heerser van Terengganu, is de eerste sultan die deelneemt aan de SEA Games, en meteen ook de eerste sultan die een medaille binnenhaalt. Maleisië veroverde ook het teamgoud en het zilver in het Terengganu Internationμal Endurance Park in Lembah Bidong, waar de uithoudingsproef werd gehouden. Tegenstanders waren Cambodja, Singapore, Brunei en Thailand.

Brunei kent ook koninklijke deelnemers aan de zaterdag door de Maleisische koning Muhammad V geopende Spelen voor de lidstaten van Asean. Prins Jefri, broer van sultan Hassanal Bolkiah, is ploegleider van het mixed poloteam van Brunei, waarin onder anderen prins Abdul Mateen en prinses Azemah uitkomen. Alle drie liepen mee tijdens de openingsceremonie.

Prinses Sirivannavari Nariratana, dochter van koning Vajiralongkorn, leidde de Thaise ploeg het uitverkochte Nationaal Stadion Bukit Jalil in Kuala Lumpur binnen. Aan de spelen nemen vierduizend atleten uit elf landen deel. Indonesië was bij het openingsfeest al meteen boos: de organisatie had de Indonesische vlag in het programmaboekje ondersteboven afgedrukt, zodat het de Poolse vlag werd.