Koningin Sonja brengt donderdag in de natuur door: de Noorse vorstin maakt een boswandeling met een groep vrouwen met een migratieachtergrond.

Het multiculturele buitenuitstapje is een project dat is opgericht in 2013 door DNT Drammen en heeft als doel om de integratie te bevorderen. Outdooractiviteiten lenen zich hier uitstekend voor, aldus de organisatie. Dit jaar gaat de tocht naar een boshut in Blektjern. Sonja was op pad met twintig vrouwen uit verschillende landen en samen beklommen ze de steile paadjes.

Op foto’s vrijgegeven door het Noorse koningshuis staat de tachtigjarige koningin bepakt met een rugzak, een haarband in haar haar en stevige bergschoenen.