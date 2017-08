OTTAWA – Met een warme omhelzing heeft de gouverneur-generaal van Canada, David Johnston, maandag de Jordaanse koning Abdullah verwelkomd bij Rideau Hall in Ottawa. De koning arriveerde daar met zijn oudste zoon kroonprins Hoessein aan het begin van een officieel bezoek aan Canada.

Koning Abdullah gelooft in aanschouwelijk onderwijs voor de 23-jarige kroonprins, die na een studie aan Georgetown University in Washington deze maand zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst afrondde. Abdullah neemt Hoessein regematig mee bij buitenlandse reizen en laat hem meeluisteren en ervaring opdoen in de internationale diplomatie.

Hoessein was na de welkomstceremonie bij Rideau Hall, waar zijn vader de erewacht inspecteerde, dan ook aanwezig bij de ontvangst van de Jordaanse delegatie door de binnenkort afzwaaiende gouverneur-generaal. Johnston bood zijn gasten aansluitend een lunch aan. Later gaan koning en kroonprins naar premier Justin Trudeau.

De Jordaanse koning was in 2007 en 2015 ook al op bezoek in Canada en de gouverneur-generaal was vorig jaar nog op staatsbezoek in Jordanië.