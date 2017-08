FREDRIKSTAD – De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit waren woensdagochtend te gast op een school in Fredrikstad. Het kroonprinselijk paar was speciaal geïnteresseerd in de leermethode die daar wordt gebruikt.

Het gaat om de zogeheten Strenght Based Learning-methode. Leerlingen krijgen lessen waarin wordt uitgegaan van hun eigen sterke punten. Haakon en Mette-Marit zijn ambassadeurs van de leermethode.

Haakon en Mette-Marit spraken met leerlingen en deden mee aan een opdracht die de kinderen moesten uitvoeren. In groepen brachten ze hun eigen sterke punten in kaart om daarna een route uit te stippelen voor hun toekomst. Het kroonprinselijk paar gaf de leerlingen adviezen en praatte daarnaast met vertegenwoordigers van de school en de lokale autoriteiten over wat zij kunnen bijdragen aan de toekomst voor de opgroeiende kinderen.